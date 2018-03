नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम बदलने जा रही है। प्रदेश में अंबेडकर के नाम के साथ उनके पिता रामजी मालोफी सकपाल का नाम जोड़ा जाएगा। इसे लेकर राज्यपाल राम नाइक की सिफारिश के आधार पर योगी सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। 14 अप्रैल को अंबेडकर की जयंती है, ऐसे में सरकार के इस फैसले के कई मायने निकाले जा रहे हैं।

On Governor Ram Naik's recommendation, UP Government passes order to officially introduce word ‘Ramji’ as the middle name of Dr BR Ambedkar in all documents and records in the state pic.twitter.com/UYJOhHgIOE