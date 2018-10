नई दिल्ली: वाईएसआर कांग्रेस अध्यक्ष जगन मोहन रेड्डी पर जानलेवा हमला बोला है। विशाखापत्तनम एयरपोर्ट अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से हमला किया है।पुलिस के मुताबिक नुकीला हथियार से जग्न मोहन पर हमला किया गया है। जिसके बाद वह जख्मी हो गए।हालांकि सुरक्षाकर्मियों ने हमलावर को हिरासत में ले लिया है और अब उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि जगन विशाखापत्तनम से हैदराबाद जाने के लिए फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक शख्स उनके करीब आ गया और उसने नुकीले हथियार से जगन पर हमला कर दिया। हमलावर का नाम जे श्रीनिवास है और वो एयरपोर्ट की एक कैंटीन में काम करता है. उसका कहना है कि वह जगन का बड़ा प्रशंसक है और उनके साथ सेल्फी लेना चाहता था।

Andhra Pradesh: YSRCP chief Jagan Mohan Reddy stabbed on his arm by unidentified assailant at Visakhapatnam airport today. More details awaited. pic.twitter.com/lUmmMiaQCi

केंद्रीय मंत्री ने दिए जांच के आदेश

वहीं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने इसे कायराना हमला करार देते हुए मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री एन सी राजप्पा ने बताया कि हमलावर को हिरासत में लिया गया है और मामले की जांच चल रही है। सीआईएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि उसने दो इंच लंबा नुकीला हथियार ले रखा था। श्रीनिवास जिस कैंटीन में काम करता है वह टीडीपी नेता हर्षवर्धन की है। वाईएसआर कांग्रेस ने प्रथम दृष्टया इस हमले के पीछे टीडीपी का हाथ बताया है।

Shocked by attack on Mr Jagan Reddy,Asked all agencies to investigate matter thoroughly,including @CISFHQrs .Asked secretary civil aviation to fix responsibility.I strongly condemn this cowardly attack,we will punish the guilty.Investigations are underway, started immediately