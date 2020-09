रस्सी कूद में जोरावर सिंह ने बनाया Guinness World Records, मात्र 30 सेकेंड में हासिल किया खिताब

नई दिल्ली। एक भारतीय शख्स ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness World Record) में अपना नाम दर्ज किया है। महज 30 सेकंडस में रोलर स्केट्स पहनकर 147 स्किप्स करने वाले जोरावर सिंह ने ये खिताब अपने नाम किया है। 3 फरवरी 2020 को दिल्ली में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से ये इवेंट आयोजित हुआ था।

India's Zorawar Singh broke the #GuinnessWorldRecord with 147 skips on roller skates in 30 seconds pic.twitter.com/0t8F5a5ILj