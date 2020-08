दुनियाभर में Corona से 1.6 अरब Students प्रभावित, अगले साल 2.38 करोड़ छोड़ सकते हैं पढ़ाई: UN Chief Guterres

संयुक्त राष्ट्र। कोरोना महामारी ( Coronavirus Epidemic ) से पूरी दुनिया जूझ रही है और इसके प्रभाव के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था ( Global Economy ) चरमरा गई है। कोरोना के कारण दुनियाभर में स्कूल-कॉलेज और अन्य सार्वजनिक स्थल कई महीनों से बंद है। ऐसे में दुनियाभर के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है।

संयुक्त राष्ट्र ( United Nations ) ने एक बयान में कहा है कि कोरोना की वजह से दुनियाभर में लॉकडाउन ( Lockdown ) के कारण बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ( UN Chief Antonio Guterres ) ने कहा है कि पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण के कारण 1.6 अरब विद्यार्थी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों विद्यार्थियों की पढ़ाई या तो रुक गई है या फिर बुरी तरह प्रभावित हुई है।

गुटेरस ने कहा कि विद्यार्थियों के पढ़ाई ( Students Affected By Coronavirus ) प्रभावित होने का परिणाम आगे ये होगा कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के 2.38 करोड़ बच्चे अगले साल पढ़ाई छोड़ सकते हैं।

Last month, over 1 billion students were affected by #COVID19 school closures.



Even before the pandemic, the world was facing a learning crisis.



We must take bold steps now, to create inclusive, resilient, quality education systems fit for the future. https://t.co/fD4nwEkqUg pic.twitter.com/71ksZO2DHP