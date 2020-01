ईरान मिसाइल हमले में 11 अमरीकी सैनिक हुए जख्मी, ट्रंप का दावा निकला झूठा

बगदाद। इराक ( Iraq ) में अमरीकी सैन्य अड्डे ( US military base ) पर हाल ही में ईरान ( Iran ) ने हमला बोल दिया था। इसके बाद अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump ) ने दावा किया था कि उनके सभी जवान इस हमले के बावजूद सुरक्षित हैं। हालांकि, अब अमरीका के केंद्रीय कमान ने इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है।

हमले में 11 अमरीकी सैनिक घायल

केंद्रीय कमान ने माना है कि इस हमले में 11 अमरीकी सैनिक घायल हो गए थे। जिनका इलाज कराया जा रहा है। केंद्रीय कमान के प्रवक्ता बिल अर्बन ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया,'कुछ अमरीकी सैनिकों को इस हमले में चोट आई थी। घायल सैनिक इलाज के बाद भी डॉक्टरों की निगरानी में है।' प्रवक्ता ने आगे बताया कि यह एक मानक प्रक्रिया है। इसके तहत धमाके के आसपास के मौजूद सभी कर्मियों के हेल्थ की जांच की जाती है और अगर जरूरत महसूस हो तो देखभाल के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है।

