26/11 Mumbai Terror Attack: अमरीका, इजरायल और जापान ने की मांग, PAK साजिशकर्ताओं को जल्द मिले सजा

वाशिंगटन। आर्थिक राजधानी मुंबई में आज ही के दिन यानी 26 नवंबर 2008 को एक बड़ा आतंकी हमला किया गया था। 26/11 मुंबई आतंकी हमले को 11 साल बीत चुके हैं लेकिन अभी भी उसके गुनहगारों को सजा नहीं मिल सकी है।

इस बीच अमरीका की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। अमरीकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गन ओर्टागस ने मंगलवार को ट्वीट करते हुए कहा कि 11 साल पहले एक बुजदिली भरा आतंकी हमलाी किया गया था। इस हमले में 6 अमरीकी नागरिकों समेत 166 लोग मारे गए थे, जबकि 300 से अधिक लोग घायल हुए थे।

उन्होंने कहा कि आज के दिन हम मुंबई हमले में मारे गए लोगों को याद कर रहे हैं और उनके परिजनों के साथ खड़े होकर यह मांग कर रहे हैं कि इस घृणित अपराध करने वालों को जल्द से जल्द सजा मिले।

मुंबई में हुए भीषण आतंकी हमले की 11वीं बरसी पर अमरीका, इजरायल और जापान ने कहा है कि इस घृणित अपराध को अंजाम देने वाले पाकिस्तानी साजिशकर्ताओं को बहुत जल्द सजा मिलनी चाहिए।

Eleven years ago, a cowardly act of terrorism took the lives of 166 people, including six U.S. citizens. Today we remember the victims of the #MumbaiTerrorAttack, and stand with their families in demanding that those responsible for this heinous event face justice.