शराब पीने के बाद 27 साल की युवती ने तड़प-तड़प के तोड़ा दम, जानें क्या हुई थी गलती?

-27 Year Old Girl Died Due to Drink: शराब सेहत के लिए हानिकारक ( Alcohol is Harmful to Health ) हो सकती है, इसको लेकर डॉक्टर्स और विशेषज्ञ चेतावनी देते रहते हैं।

-इसी बीच लंदन ( London ) से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां खुद की सेहत को लेकर जागरूक रहने वाली एक युवती की शराब पीने से मौत हो गई।

-युवती की उम्र महज 27 वर्ष थी और उसने खाली पेट शराब थी, इस कारण उसकी मौत हो गई।