America: क्रूरता के साथ एक अश्वेत की गला दबाकर हत्या, पुलिस अधिकारियों को किया बर्खास्त

वाशिंगटन। मिनियापोलिस (Minneapolis) के चार पुलिस अधिकारियों को एक अश्वेत की मौत में शामिल होने के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। इसका वीडियों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें पुलिस वाला अपने घुटने से एक शख्स की गर्दन को दबाते दिखा। इस दौरान वह कह रहा था कि वह सांस लेने में असमर्थता महसूस कर रहा है।

प्रशासन का कहना है कि वर्तमान में एफबीआई (FBI) इस मामले की जांच कर रही है। इसका वीडियो सोशल मीडिया ( Social media) पर वायरल होने के बाद पूरे अमेरिका में आक्रोश फैल गया है। मेयर जैकब फ्रे ने इस घटना की निंदा की और कहा कि अधिकारियों ने जॉर्ज फ्लोयड के सिर को जमीन पर पटकने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया वह पुलिस विभाग के नियमों के अनुसार नहीं था।

We have seen this play out before, cops kill a person, DA finds the cops were justified, the city settles with the family, the cops sue the city for wrongful termination. Four Minnesota cops fired after death of unarmed black man https://t.co/zlnpKcqRzR via @YahooNews