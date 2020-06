6 साल की उम्र में सिक्स पैक एब बनाकर बड़े बड़ों की कर दी छुट्टी, 9 माह की उम्र में ही शुरू कर दी थी तैयारी, पिता पर लगे आरोप

नई दिल्ली. बॉलीवुड (Bollywood) में सिक्स पैक एब्स (six pack abs) वाले एक्टर्स का जलवा होता है। इन फिल्मों में हीरो के सिक्स पैक एब्स (six pack abs) देखकर हर किसी कि ख्वाहिश होतो होगी कि काश मेरे भी ऐसी बॉडी होती। लेकिन, आपको बता दें कि सिक्स पैक एब्स बनाना आसान नहीं है। इसके लिए सही ट्रेनिंग की जरुरत होती है बड़े- बड़े लोग बड़ी मेहनत कर डाले है इन सिक्स पैक (six pack abs) के लिए। वहीं इन सबको टक्कर दिया है सिर्फ 6 साल के बच्चे ने। जिसने सिक्स पैक एब्स (six pack abs) में अच्छे- अच्छे हीरों को पीछे छोड़ दिया है।

फुटबाल स्टार मेसी जैसा बनने की चाहत

6 साल के आरत होसैनी (Aart Hosseini) इंस्टाग्राम ( Instagram) स्टार और सॉकर प्लेयर होने के साथ जिम्नास्ट भी हैं। इन्हें अक्सर लोग लड़की समझ बैठते हैं। वे ईरान (Iran) के बाबोल शहर में रहने वाले है। आरत अपने सिक्स पैक एब और सॉकर के कारण सोशल मीडिया स्टार बन चुके हैं, और अब फुटबाल स्टार मेसी जैसा बनना चाहते हैं।



9 माह में शुरू कर दिया था जिम्नास्टिक

आरत के पिता मोहम्मद ने इनकी ट्रेनिंग काफी कम उम्र में ही शुरू कर की थी। आरत ने 9 महीने की उम्र से जिम्नास्टिक करना शुरू किया और दो साल की उम्र पूरी होने तक अंतरराष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बन चुका था। आरत को सॉकर खेलना काफी पसंद है, लेकिन वे चर्चा में अपनी बॉडी के कारण आए।

इंस्टाग्राम पर मिलियन फॉलोअर

आरत का जन्म इंग्लैंड के लिवरपूल में हुआ था, अब वह लिवरपूल एकेडमी में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर आरत की फैन फॉलोइंग काफी बड़ी है। सिर्फ इंस्टाग्राम पर इनके 4 मिलियन फॉलोअर हैं। इनकी लगभग हर एक पोस्ट पर मिलियन लाइक हैं।

तेजी से बढ़े फॉलोअर

आरत के पिता का कहना है कि बेटे में अनोखे टैलेंट को देखने के बाद आसपास के लोगों ने सलाह दी कि इंस्टाग्राम पर उसका एक पेज बनाना चाहिए। पेज बनने के बाद तेजी से लोगों ने उसे पसंद किया और लाखों फॉलोअर जुड़ गए।



पिता पर लगे कई आरोप

आरत के पिता पर कई बार यह आरोप भी लगे कि वह अपने बेटे से पैसे कमाने के लिए ऐसा करा रहे हैं। जिसका उन्होंने जवाब दिया, उनका कहना है कि बेटा हमेशा से एथलेटिक्स एक्टिविटीज में एक्टिव रहा है। मैंने सिर्फ एक पिता के तौर पर उसकी उन चीजों में मदद की है जो वह करना चाहता है।

चढ़ जाता है दीवार में

आरत दीवार पर चढ़ने की कला में भी माहिर हैं। अब उनका सपना है कि बड़े होकर बार्सिलोना सॉकर क्लब के लिए खेलें। उनके पसंदीदा खिलाड़ियों में लियोनेल मेसी शामिल हैं। आरत मेसी की तरह की खेलना चाहते हैं।