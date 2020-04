द्वितीय विश्वयुद्ध लड़ चुके 99 साल के टॉम ने कोरोना से लड़ने के लिए जुटाए 2.5 लाख पाउंड, बगीचे के 100 चक्कर लगाए

लंदन। 99 साल के बुजुर्ग का जज्बा देखकर सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वे 100 बार बगीचे का चक्कर लगाते हैं। उनकी कमर उम्र के हिसाब से झुक गई है और शरीर भी कमजोर हो गया है लेकिन जोश में कोई कमी नहीं है।

द्वितीय विश्वयुद्ध में हिस्सा ले चुके कैप्टन टॉम मूरे का कहना है कि वह इस तरह की कठिन वॉक इसलिए कर रहे हैं ताकि कोरोना से जंग लड़ रही स्वास्थ्य संस्था एनएचएस की मदद के लिए वह फंड जुटा सकें। वह अपने देश को कोरोना की गिरफ्त में फंसे देखकर बेहद दुखी हैं और वह इसके लिए मदद करना चाहता है।

I’m Captain Tom Moore, war veteran, 99 years of age (soon to be 100) and I’m walking for the NHS to raise money for our heroes.https://t.co/M1dkvoV3kE