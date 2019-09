लाइव रिपोर्टिंग में पत्रकार को एक शख्स ने किस करने की कोशिश की, हो सकती है जेल की सजा

लुईसविले। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान एक शख्स ने पत्रकार को किस करने की कोशिश की। उसकी इस बेहूदा हरकत के बाद उस शख्स को जेल हो सकती है। इस दौरान उसे कोई पछतावा नहीं हुआ और न ही उसने इसके लिए माफी भी मांगी। बाद में रिपोर्टर की शिकायत पर उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। उसे 90 दिन या उससे ज्यादा की जेल हो सकती है। ये घटना एक हफ्ते पहले अमरीका के केंटुकी राज्य के लईसविले की है।

Hey mister, here’s your 3 seconds of fame. How about you not touch me? Thanks!! pic.twitter.com/5O44fu4i7y