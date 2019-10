अमरीका: कार्यवाहक होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी केविन मैकलेनन ने छोड़ा पद, ट्रंप ने ट्वीट कर की घोषणा

वाशिंगटन। अमरीका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी दल अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर चुके हैं और चुनाव प्रचार में भी जुट गए हैं। लेकिन इस बीच एक बार फिर से सत्ता में काबिज होने के लिए रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं।

दरअसल, अमरीका के कार्यवाहक होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी केविन मैकलीनन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। केविन के पद छोड़ने की घोषणा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की है। हालांकि उप राष्ट्रपति माइक पेंस ने भी एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

ट्रंप ने ट्वीट कर की घोषणा

समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रंप और उप राष्ट्रपति माइक पेंस ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए लिखा 'केविन मैकलीनन ने होमलैंड सिक्योरिटी के कार्यवाहक सेक्रेटरी के रूप में शानदार काम किया है। हमने सीमा पार मुद्दे पर साथ में अच्छा काम किया है। कई वर्षो तक सरकार में रहने के बाद अब वह अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं और निजी क्षेत्र में जाना चाहते हैं।’

ट्रंप के खिलाफ पेश हुआ महाभियोग का कानूनी आदेश, उपराष्ट्रपति से भी 15 अक्टूबर तक दस्तावेज पेश करने की मांग

उन्होंने आगे कहा कि अच्छी तरह से काम करने के लिए केविन को बधाई। मैं अगले सप्ताह नए कार्यवाहक सेक्रेटरी की घोषणा करूंगा जिसके लिए कई बेहतरीन उम्मीदवार हैं।

डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (डीएचएस) की पूर्व सेक्रेटरी कस्रटजेन नीलसन के इस्तीफा देने के बाद, मैकलीनन अप्रैल में डीएचएस के कार्यवाहक प्रमुख बने थे।

