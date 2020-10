NSA डोभाल से मिले अफगानी शांति परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला, इस मुद्दे पर मांगा समर्थन

नई दिल्ली। पांच दिवसीय यात्रा पर अफगानिस्तान की शांति परिषद के प्रमुख अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल से मुलाकात की। डोभाल ने उनके लिए रात्रिभोज की मेजबानी की। इस दौरान युद्धग्रस्त देश में महत्वपूर्ण शांति पहल पर वार्ता हुई।

National Security Advisor (NSA) Ajit Doval hosted a dinner for Dr Abdullah Abdullah, Chairman of High Council for National Reconciliation of Afghanistan, today.