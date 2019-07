शांति वार्ता फिर शुरू, दोहा में मिले तालिबान-अफगान प्रतिनिधि

दोहा। कुछ समय के गतिरोध के बाद रुकी हुई अफगान शांति वार्ता फिर से शुरू हो गई है। अफगानिस्तान के प्रतिनिधियों ने तालिबान के साथ बातचीत फिर से शुरू की है। दोहा में सोमवार को तालिबान के साथ 'शक्तिशाली अफगानों' की वार्ता शुरू होने से अमरीका सहित कई देशों ने राहत की सांस ली है। उम्मीद की जा रही है कि दोनों पक्ष इस दौर की वार्ता में युद्ध विराम पर सहमत हो सकते हैं।

अफगान शांति-वार्ता

18 साल के अमरीका-तालिबान संघर्ष के बाद यह एक अहम पहल है। दोनों पक्षों के बीच बातचीत यूएस-तालिबान वार्ता के एक सप्ताह बाद हो रही है। अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पिओ ने इस वार्ता के पहले ट्वीट किया कि अफगान शांति सभा लंबे समय के बाद एकत्र हो रही है। उन्होंने अपने ट्वीट में साथ आने के लिए अफगान सरकार, नागरिक समाज, महिलाओं और तालिबान की प्रशंसा की।

अफगान शांति वार्ता के लिए कतर में सातवें दौर की बैठक, खत्म होगी 18 साल पुरानी जंग!

The Intra Afghan Conference for Peace in #Doha has been a long time coming. It’s great to see senior government, civil society, women, and Taliban representatives at one table together.