Afghanistan Crisis: अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी को परिवार समेत UAE ने दी शरण

काबुल। अफगानिस्तान (Afghanistan) पर तालिबान के कब्जे के बाद परिवार समेत भागे पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी (Ex President Ashraf Ghani) का पता चल गया है कि वे कहां पर हैं। पहले ये जानकारी सामने आई थी के गनी काबुल छोड़कर ताजाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन ताजिकिस्तान ने अपने यहां उनके विमान को लैंड करने की इजाजत नहीं दी। इसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि अशरफ गनी उज्बेकिस्तान या अमरीका जा सकते हैं। इस बीच ये भी खबर आई थी कि अशरफ गनी ओमान में रूके हैं। लेकिन इन सब कयासों के बीच अब बुधवार को ये खुलासा हो गया कि आखिर उन्होंने किस देश में शरण ली है।

दरअसल, संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates, UAE) ने दावा करते हुए कहा है कि अशरफ गनी उनके देश में हैं। UAE ने कहा है कि उसने अशरफ गनी और उनके परिवार को मानवीय आधार पर अपने देश में शरण दी है। यूएई के राज्य संचालित न्यूज एजेंसी 'WAM' ने बुधवार को विदेश मंत्री के हवाले से अशरफ गनी के UAE में होने की जानकारी दी।

हालांकि, ये नहीं बताया कि वे UAE में कहां पर ठहरे हैं। काबुल न्यूज ने ट्वीट करते हुए दावा किया कि अशरफ गनी चार दिन पहले काबुल से भागकर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी में बस गए हैं।

