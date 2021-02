RUSSIA PROTEST : दो दशक से सत्ता में बैठे रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए खतरे की घंटी

-मुख्य प्रतिद्वंद्वी अलेक्सी नवालनी की सजा के विरोध में पिछले दिनों सडक़ों पर उतरे लोग (People on the streets in protest against the punishment of the main opposition leader alexei navalny)