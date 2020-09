क्यों मनाया जाता है World Rose Day, जानिए इससे जुड़ी पूरी जानकारी

नई दिल्ली। प्रति वर्ष 22 सितंबर को मेलिंडा रोज की याद में विश्व गुलाब दिवस ( World Rose Day ) के रूप में मनाया जाता है। मेलिंडा को एक दुर्लभ कैंसर से पीड़ित होने का तब पता चला था जब वह महज 12 साल की थी। कनाडा की रहने वाली एक लड़की मेलिंडा को एस्किन ट्यूमर का पता चलने के बाद उसके डॉक्टरों ने उसे कुछ ही हफ्तों का वक्त दिया था। हालांकि, वह छह महीने तक जीवित रही। लेकिन इस वक्त के दौरान उसने कविताएं, पत्र और ईमेल लिखकर कैंसर के अन्य रोगियों में खुशी और प्यार फैलाया।

भारत में Coronavirus से होने वाली मौतों का आंकड़ा कब होगा 1,00,000 पार

एक लाइलाज बीमारी के सामने उसके संक्रामक आशावाद ने उसे अन्य कैंसर रोगियों और उनके प्रियजनों के लिए आशा की किरण बना दिया। प्रेम फैलाने के लिए उसके जीवन और उसके मिशन को मनाने के लिए 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस कैंसर, उसके रोगियों और उन मरीजों की देखभाल के बारे में स्वस्थ बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन बीमारी के बारे में जागरूकता पैदा करने और समय पर कैंसर का जल्द पता लगाने का भी है।

इस दिन लोग कैंसर के मरीजों को कठिन लड़ाई लड़ने के लिए उनकी भावनाओं का जश्न मनाते हैं। गुलाब को प्यार का प्रतीक माना जाता है और एक कैंसर रोगी को गुलाब देकर, आप उन्हें बता रहे होते हैं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं और उनके कठिन समय में उनका कितना साथ देते हैं।

#WorldRoseDay is observed every year on?

- #22ndSeptember#RoseDay is observed in the memory of ___, who diagnosed with Askin's Tumour?

- #MelindaRose



What is #Cancer?

- it is a condition where there is abnormal cell growth in the body



There are more than 200 types of cancers. pic.twitter.com/C0Ef34n8w1