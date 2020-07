LAC पर जारी तनाव पर America की पैनी नजर, अमरीकी रक्षा सचिव बोले- India के साथ रक्षा संबंध बेहद अहम

वाशिंगटन। चीन ( China ) के साथ अमरीका, भारत ( America India Relation ) समेत कई देशों के बिगड़ते रिश्तों और सीमा के साथ-साथ समुद्र ( Border Dispute ) पर बढ़ते तनाव के बीच अमरीका की ओर से मंगलवार को एक बड़ा बयान सामने आया है। अमरीकी रक्षा सचिव मार्क टी. एस्पर ( US Secretary of Defense Mark T Esper ) ने कहा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ( LAC ) में भारत-चीन के बीच जारी तनाव पर हमारी पैनी नजर है।

उन्होंने कहा कि हम स्पष्ट रूप से भारत और चीन ( India China Tension ) के बीच की स्थिति पर बहुत बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर क्या हो रहा है। हालांकि एस्पर ने यह भी कहा कि हम यह देखकर बहुत खुश हैं कि दोनों पक्ष इस स्थिति से बचने की कोशिश कर रहे हैं।

बता दें कि अमरीकी रक्षा सचिव मार्क टी. एस्पर ने भारत और चीन के बीच सीमा विवाद समेत भारतीय और अमरीकी नौसेना के हो रहे संयुक्त युद्धाभ्यास ( India America Naval Exercise ) को लेकर कई अहम बातें की। उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय में भारत और अमरीका के बीच रक्षा संबंध ( India America Defence Deal ) काफी मजबूत हुए हैं।

We are obviously monitoring the situation between India and China very closely, what's happening along the Line of Actual Control and we are very pleased to see both sides are trying to de-escalate the situation: United States Secretary of Defense Mark T Esper