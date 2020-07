दुनिया का सबसे ताकतवर देश America कोरोना के आगे बेबस, ये हैं सबसे ज्यादा संक्रमित तीन देश

नई दिल्ली। कोरोना वायरस ( Coronavirus In Eorld ) ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया है। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना महामारी ( Corona epidemic ) के खतरे से जूझ रही है। पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमितों ( Corona infected ) की संख्या 1.15 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 5.36 लाख से अधिक हो चुका है। हालांकि इस महामारी से अब तक 65.35 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं।

कोरोना वायरस के आगे दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमरीका ( America ) भी लाचार और बेबस है। अमरीका कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित है। अमरीका में अब तक कोरोना से 29.82 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 1.32 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

अमरीका और पूरी दुनिया में कोरोना संक्रमण ( Corona infection in the world ) से हो रही तबाही के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( President Donald Trump ) चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ट्रंप ये कई बार आरोप लगा चुके हैं कि चीन ने कोरोना वायरस ( Coronavirus In China ) को लेकर पूरी दुनिया को धोखे में रखा और झूठ बोला है। सोमवार को भी ट्रंप ने चीन पर हमला बोलते हुए कहा कि चीन ने अमरीका और पूरी दुनिया को अधिक नुकसान पहुंचाया है।

ये हैं तीन शीर्ष कोरोना संक्रमित देश

आपको बता दें कि पूरी दुनिया में तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन इनमें से कई ऐसे देश हैं जहां तेज रफ्तार के साथ लोग संक्रमित हो रहे हैं। अमरीका, ब्राजील, भारत, रूस, पेरू जैसे देशों में लगातर मरने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। पूरी दुनिया में कोरोना के एक्टिव केस ( Corona Active Case ) की संख्या 43.23 लाख के करीब हो गई है।

ब्राजील और भारत में कोरोना का संक्रमण ( Corona infection in India ) के मामले अब ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। कुल मौत के मामले में अमरीका के बाद ब्राजील दूसरे नंबर पर पहुंच गया है, जबकि भारत संक्रमितों के मामले में रूस को पछाड़कर तीसरे नंबर पर आ चुका है। पहले पायदान पर अमरीका, जबकि दूसरे पर ब्राजील है।

बता दें कि अमरीका में संक्रमितों की संख्या 2,982,928 है, जबकि 132,569 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बाद से क्रमशः ये देश आते हैं- ब्राजील ( संक्रमित-1,604,585 और मौत- 64,900 ), भारत (संक्रमित- 697,836 और मौत- 19,700 ), रूस (संक्रमित- 681,251और मौत- 10,161 ), पेरू (संक्रमित- 302,718और मौत- 10,589 ), स्पेन (संक्रमित- 297,625 और मौत-28,385 ), चिली (संक्रमित- 295,532 और मौत-6,308 ), ब्रिटेन (संक्रमित- 285,416 और मौत- 44,220 ), मैक्सिको (संक्रमित- 256,848 और मौत- 30,639 ), इटली (संक्रमित- 241,611 और मौत- 34,861 ), ईरान (संक्रमित- 240,438 और मौत- 11,571 )।

आंकड़ों के मुताबिक, अमरीका में करीब 30 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। यह संख्या चार देशों- स्पेन, इटली ( Italy ), जर्मनी ( Germany ) और फ्रांस ( France ) के मरीजों की कुल संख्या से अधिक है। मैक्सिको में एक दिन में कोरोना संक्रमण के 4,683 नये मामले सामने आये हैं।