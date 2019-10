अमरीका: भारतीय मूल के सिख अधिकारी संदीप धालीवाल को अंतिम विदाई देने उमड़ा जनसैलाब

ह्यूस्टन। अमरीका के ह्यूस्टन में अभी पीएम मोदी के भव्य और ऐतिहासिक 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम को बीते हुए कुछ ही दिन हुए हैं और उसी जगह से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिससे पूरा देश गमगीन है।

दरअसल, अपनी वफादारी और कर्तव्य निष्ठा से ड्यूटी करने वाले भारतीय मूल के पुलिस अधिकारी संदीप सिंह धालीवाल को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। अब उनकी कर्तव्य परायणता को देख वहां के हर नागरिक के मन में उनके लिए सम्मान बढ़ गया है।

ह्यूस्टन: सिख पुलिस अफसर संदीप धालीवाल को श्रद्धांजलि, ड्यूटी पर हुई थी हत्या

यही वजह है कि धालीवाल के अंतिम संस्कार में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। पुलिस अधिकारियों, सिख समुदाय के लोगों, भारतीय मूल के अमरीकियों और ह्यूस्टन इलाके के निवासियों समेत हजारों लोगों ने बुधवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी।

#RIGHTNOW Law Enforcement officers in and around the San Antonio area, leaving on a procession ride to Cypress where they will honor fallen Harris County Sheriff’s Deputy Sandip Singh Dhaliwal, a 10 year veteran and first Sikh deputy.@News4SA @KABBFOX29 pic.twitter.com/yWgC5KUsZy