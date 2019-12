अमरीका: CAA के समर्थन में टाइम्स स्क्वायर में रैली, भारतीय समर्थकों ने किया प्रदर्शन

वाशिंगटन। नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर जहां देशभर में तमाम विपक्षी दल विरोध जता रहे हैं वहीं विदेशों में भी इसे लेकर कुछ संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस कानून के समर्थन में भाजपा देशभर में रैलियां निकाल रही हैं, वहीं विदेश में भी CAA के समर्थन में रैलियों हो रही हैं और मार्च निकाले जा रहे हैं। इसी कड़ी में अमरीका से भी अब इस कानून के समर्थन में लोग सामने आ रहे हैं।

New York: Members of Indian diaspora demonstrate at Times Square in support of #CitizenshipAmendmentAct (29.12.19) #USA pic.twitter.com/Y4oDMgL15J