दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पेंटागन के रेड जोन में फायरिंग, हमलावर व पुलिस अफसर की मौत

नई दिल्ली। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पेंटागन के पास मेट्रो स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। पेंटागन को दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है। मंगलवार सुबह हुई इस घटना में एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई है। राहत की बात यह है कि संदिग्ध आरोप को मार गिराया है। रक्षा विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, मेट्रो बस प्लेटफॉर्म के पास हुई गोलीबारी की घटना के बाद पूरे इलाके को बंद कर दिया गया है।

गोलीबारी के बाद पेंटागन क्षेत्र सील

ट्रांजिट सेंटर के पास कई गोलियों की आवाज आने के बाद पेंटागन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही जनता को सलाह दी गई है कि वे इस क्षेत्र की यात्रा करने से बचें, क्योंकि इसे असुरक्षित माना जाता है। पेंटागन फोर्स प्रोटेक्शन एजेंसी ने (आईएसटी) ट्वीट किया, पेंटागन ट्रांजिट सेंटर में एक घटना के कारण पेंटागन वर्तमान में लॉकडाउन पर है। हम जनता से क्षेत्र से बचने के लिए कह रहे हैं। रक्षा विभाग के प्रवक्ता के अनुसार, मेट्रो बस प्लेटफॉर्म के पास हुई गोलीबारी की घटना के बाद ये फैसला लिया गया। हालांकि बाद में लॉकडाउन हटा लिया गया। कॉरिडोर 2 और मेट्रो का एंट्री पॉइंट बंद रहेगा। कॉरिडोर 3 पैदल चलने वालों के लिए खुला है।

राष्ट्रपति की मीटिंग के दौरान हुई गोलीबारी

एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के अध्यक्ष जनरल मार्क मिले, व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक कर रहे थे, जब गोलीबारी की घटना हुई। बताया जा रहा है कि इमारत के पास मौजूद उनके एक पत्रकार ने कई गोलियों की आवाज सुनी। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर पेंटागन के पास के इस घटना एक बार फिर सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए है।

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.