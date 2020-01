अमरीका: तुलसी गबार्ड ने हिलेरी क्लिंटन पर ठोंका मानहानि का मुकदमा, मांगे 350 करोड़ रुपये का हर्जाना

वाशिंगटन। अमरीका ( America ) में राष्ट्रपति चुनाव ( presidential election ) की तैयारियों और प्रचार के बीच एक तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( President Donald Trump ) के लिए महाभियोग ( Impeachment ) को लेकर मुसीबतें कम नहीं हो रही है, जबकि दूसरी तरफ अब पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ( Ex foreign minister Hillary Clinton ) भी अब मुसीबत में आ गई हैं।

दरअसल, चुनाव से पहले आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू होने के साथ ही हिलेरी क्लिंटन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय मूल की अमरीकी नेता और डेमोक्रेटिक पार्टी ( Democratic Party ) की सासंद व राष्ट्रपति पद की दावेदार तुलसी गबार्ड ( Tulsi Gabbard ) ने पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के खिलाफ मानहानि ( Defamation ) का मुकदमा दायर किया है।

गूगल पर चुनावी कैंपेन बाधित करने का आरोप, तुलसी गबार्ड ने ठोंका 50 मिलियन डॉलर का मुकदमा

हिलेरी ने तुलसी पर रूसी जासूस होने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर तुलसी ने ये मुकदमा दर्ज कराया है। इसके लिए तुलसी ने अपनी प्रतिष्ठा और सामाजिक छवि धूमिल करने के बदले हिलेरी क्लिंटन से 50 मिलियन अमरीकी डॉलर यानी करीब 3.5 अरब का मुआवजा मांगा है।

बता दें कि बीते दिनों चुनाव प्रचार के दौरान हिलेरी क्लिंटन ने एक रैली में तुलसी पर आरोप लगाया था कि वह ट्रंप सरकार की सबसे पसंदीदा हैं और वह एक रूसी एसेट के तौर पर काम कर रही हैं।

