American एजेंसी ने CAA का विरोध कर रहे मुस्लिम प्रदर्शनकारियों को रिहा करने की अपील की

वाशिंगटन। अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखने वाली अमरीकी एजेंसी ने भारत से मांग की है कि महामारी के इस दौर में विवादित नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे मुस्लिम प्रदर्शनकारियों को रिहा किया जाए। यूएस कमिशन फॉर इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम ( USCIRF) ने मोदी सरकार को संबोधित करते हुए एक ट्वीट किया है।

इस ट्वीट के मुताबिक़, "कोविड 19 (Covid-19) महामारी के बीच ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि भारत सरकार सीएए (CAA) का विरोध कर रहे मुस्लिम आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करे। इसमें सफूरा जरगर भी हैं, जो गर्भवती हैं। ऐसे समय में भारत को चाहिए कि वो इन्हें रिहा करे, उन लोगों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए जो विरोध-प्रदर्शन के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।"

During #COVID19 crisis, there are reports #India govt is arresting Muslim activists protesting the #CAA, including Safoora Zargar who is pregnant.



At this time, #India should be releasing prisoners of conscience, not targeting those practicing their democratic right to protest.