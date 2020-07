अमरीकी NSA रॉबर्ट ओब्रायन कोरोना पॉजिटिव, क्वारंटाइन में भी करेंगे काम

वाशिंगटन। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन (Robert C. O'Brien) कोरोना पॉजिटिव (Corona positive) पाए गए हैं। वाइट हाउस ने सोमवार को इस जानकारी की पुष्टि की है। ट्रंप प्रशासन में अहम फैसलों में सहायक रहे ओब्रायन सेल्फ आइसोलेशन (Self Isolation) में हैं। वाइट हाउस (White House) के अनुसार वह एकांतवास में भी काम कर रहे हैं। उनसे राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति को कोविड-19 (Covid-19) संक्रमण का कोई खतरा नहीं है।

दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमरीका सबसे ज्यादा पीड़ित है। यहां रोजाना कोरोना मामले बढ़ रहे हैं। बीते एक दिन में अमेरिका में कोरोना संक्रमण के 55 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए। इसके पहले 67 हजार नए मामले आए थे। वहीं 24 घंटों में 445 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अमरीका में अबतक कुल 43 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या डेढ़ लाख के करीब पहुंच चुकी है।

US National Security Advisor Robert O'Brien tests positive for COVID-19: US media

(file pic) pic.twitter.com/5dYNkekOFk