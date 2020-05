प्रदर्शनकारियों पर भड़के Donald Trump, कहा-वाइट हाउस की सुरक्षा पर आंच आई तो घातक हथियारों से होगा स्वागत

न्यूयॉर्क। अमरीकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने शनिवार को अश्वेत जॉर्ज फ्लॉयड (George Floyd) की मौत का विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों की कड़े शब्दों में आलोचना की। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को दंगाई और तानाशही रवैये का शिकार बताया।

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने वाइट हाउस (White House) की सुरक्षा को भंग करने की कोशिश की तो अमरीकी एजेंट अगले दिन बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। गौरतलब है कि बीते सोमवार से अमरीका में अश्वेत की मौत के बाद से लगातार प्रदर्शन हिंसक होते जा रहे हैं। यहां पुलिस की गाड़ियों पर भी पथराव हो रहा है। इस दौरान पूरे अमरीका में कई गिरफ्तारियां हुईं हैं।

Great job last night at the White House by the U.S. @SecretService. They were not only totally professional, but very cool. I was inside, watched every move, and couldn’t have felt more safe. They let the “protesters” scream & rant as much as they wanted, but whenever someone....