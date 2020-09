अमित शाह: Swami Vivekananda को आधुनिक दुनिया में हमेशा एक आदर्श के रूप में याद किया जाएगा

नई दिल्ली। आज ही के दिन 127 साल पहले 11 सिंतबर 1893 में शिकागो शहर के ‘पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन’ सभागार में स्वामी के विवेकानंद के वे शब्द गूंजे थे, जिसे सुनकर दो मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। 30 वर्ष के तेजस्वी युवा को सुनकर अमरीकी अभीभूत हो गए थे।

भाषण के प्रथम शब्द ‘अमरीकावासी भाइयों तथा बहनों’ को सुनते ही सभा में उत्साह का तूफान आ गया। उनके इस वक्तव्य को सुनकर सभागार में मौजूद सात हजार लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। उनके इस ओजस्वी ने भाषण भारतीयों को पूरी दुनिया में लोेकप्रिया बना दिया। लगभग तीन मिनट का वो भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है,जितना उस समय था। उस भाषण ने भारत की परंपरा और उसकी जीवन पद्धति को पूरे विश्व में प्रचलित कर दिया। लोगों में भारत को जानने की उत्सुकता देखने को मिली।

Vivekananda ji’s idea of universal brotherhood, tolerance & harmony continues to liberate & touch the souls of millions. The vision of #NewIndia resonates around his life, work & teachings. He will always be remembered as one of the moulders of the modern world across the globe.