कराची के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और कश्मीर से 'प्यार'! न्यूयॉर्क की सड़कों पर फिर खुली पाक के दोहरे चेहरे की पोल

वाशिंगटन। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दे पर हमदर्दी लेने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान का असली चेहरा न्यूयॉर्क के सड़कों पर दिखाई दिया। गुरुवार को न्यूयॉर्क में ऐसे कई ट्रक दिखे जो पाक के अंदर मौजूद जर्जर हालत की गवाही दे रहे थे। इन ट्रकों पर पाकिस्तान के खिलाफ डिजिटल विज्ञापन लगे थे।

न्यूयॉर्क के सड़कों पर नजर आए ट्रक

पाकिस्तान की पोल तब खुली है, जब अमरीका में इस वक्त दुनियाभर के नेता इकट्ठा हुए हैं। इसी दौरान कई ट्रक न्यूयॉर्क की गलियों में नजर आए। इन पर कराची में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के बारे में छपा हुआ था। जानकारी के मुताबिक, यह विज्ञापन 'वॉइस ऑफ कराची' नाम की संस्था ने निकाले थे। संस्था के चेयरमैन ने नदीम नुसरत ने कहा, 'पाकिस्तान को अपना घर ठीक करना चाहिए और अपना यहां रहने वालों के साथ कत्लेआम बंद करना चाहिए।

USA: Trucks carrying digital ads, highlighting the atrocities against minorities in Karachi, seen in New York. pic.twitter.com/KR5pksTn9R