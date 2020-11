Donald Trump ने जताई आशंका, चुनाव वाले दिन के बाद किसी वोट की गिनती न हो

वाशिंगटन। वर्तमान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि 3 नवंबर के चुनाव के दिन के बाद जो भी मतपत्र पहुंचे हैं, उनकी गिनती नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में नियमों के बावजूद वोटों की गिनती बाद में करने की अनुमति दी जा रही है।

ANY VOTE THAT CAME IN AFTER ELECTION DAY WILL NOT BE COUNTED!