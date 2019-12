ऑस्ट्रेलिया: क्रिसमस से पहले सिडनी में बड़ा हादसा, शॉपिंग सेंटर में मची भगदड़ से 5 घायल

सिडनी। क्रिसमस कल यानी बुधवार को दुनियाभर में मनाया जाएगा और उसके लिए अभी से तैयारियां जोरों पर चल रही है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया से एक दुखद खबर सामने आई है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर सिडनी के एक शॉपिंग सेंटर में दर्दनाक हादसा हो गया।

दरअसल, क्रिसमस के मौके पर शॉपिंग सेंटर पर खरीददारी करने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। शॉपिंग सेंटर में गिफ्ट से भरे गुब्बारे रखे गए थे, जिसे पकड़ने के लिए लोगों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। इस घटना में एक महिला सहित 4 पुरूष घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Five people were hospitalized after a promotional Christmas event ended in a stampede at a shopping mall in Sydney . Video footage showed people jostling for balloons containing gift cards https://t.co/F9Ke33RTXP pic.twitter.com/sg5Yh7VKFz