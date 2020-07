Australia: सरकार का बड़ा फैसला, New South Wales और Victoria की सीमाएं 100 साल में पहली बार बंद

कैनबरा। कोरोना संक्रमण महामारी ( Corona infection epidemic ) से पूरी दुनिया जूझ रही है और इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया में लगातार कोरोना ( Coronavirus In Australia ) की बढ़ती संख्या के मद्देनजर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सोमवार को विक्टोरिया और न्यू साउथ वेल्स ( Victoria and New South Wales ) राज्य की सीमा को बंद करने की घोषणा की। सबसे बड़ी बात ये है कि 100 साल में पहली बार दोनों राज्यों की सीमाएं बंद होंगी।

न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। दोनों राज्यों की सीमाएं बंद करने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक ओर कदम आगे बढ़ाया है।

कोरोना के 2000 मरीज आ जाएंगे तो भी नहीं पड़ेगी आउटडोर स्टेडियम के कोविड-19 अस्पताल की जरुरत

विक्टोरिया प्रीमियर के डेनियल एंड्रयूज ( Daniel Andrews of Victoria Premier ) ने कहा कि सीमा बंद करने का आदेश मंगलवार रात से लागू हो जाएगा। बता दें कि सरकार की ओर से यह घोषणा ऐसे समय पर की गई है, जब विक्टोरिया में कोरोना ( Corona in victoria ) के 127 नए मामले सामने आए हैं। विक्टोरिया में एक दिन में सामने आए मामलों की ये अधिकतम संख्या है।

एंड्रयूज ने कहा, बीते 24 घंटे में दो संक्रमितों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या 22 हो गई है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए हम सभी ने सहमति व्यक्त की है कि सीमा को बंद करना सबसे बेहतर तरीका है। बंद को NSW की तरफ से लागू किया जाएगा। ताकि राज्य में वायरस से लड़ने पर ध्यान केंद्रित हो सके।’

सीमा पार करने के लिए परमिट प्रणाली लागू

डेनियल एंड्रयूज ने कहा कि विक्टोरिया के लोगों को NSW में आने के लिए परमिट की आवश्यकता होगी। सीमा बंद करने का फैसला पीएम स्कॉट मॉरिसन ( PM Scott Morrison ) और NSW के प्रीमियर ग्लेडिस बेरेजिकेलियन ने बातचीत के बाद लिया है। सीमा बंद किए जाने के अलावा राज्य सरकारों ने अगले पांच दिन के लिए 9 सार्वजनिक आवासीय टावरों ( Residential towers ) के लिए भी सख्त लॉकडाउन ( Lockdown ) की घोषणा की है। इन टावरों में तीन हजार नागरिक रहते हैं।

ऑस्ट्रेलिया की स्वास्थ्य मंत्री जेनी मिकाकोस ( Health Minister Jenny Mikakos ) ने बताया कि अगले 24 घंटों में मेलबर्न से किसी को भी सीमा पार करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जरूरी और आवश्यक लोगों के लिए परमिट प्रणाली ( Permit system ) लागू की जाएगी, जिसके जरिए वे सीमा पार कर सकते हैं। मंत्री ने कहा कि कोई भी परमिट के लिए आवेदन कर सकता है। अधिकारियों के मुताबिक, 100 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है, जब राज्य सरकारों को अपनी सीमाएं बंद करनी पड़ी हैं।

Australia में एक महीने बाद Coronavirus से मौत का पहला मामला, संक्रमितों का आंकड़ा 7500 के पार

आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में कोरोना संक्रमितों ( Coronavirus In Australia ) की संख्या 8586 तक पहुंच गई है, जबकि 106 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं सात हजार से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं।