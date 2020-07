Australia: चलती कार में ड्राइवर के पैरों से लिपट गया जहरीला सांप, फिर गाड़ी के अंदर हुई ये बड़ी घटना

क्वींसलैंड। सोचिए.. आप 120 किलोमीटर प्रतिघंटा से अधिक की रफ्तार में गाड़ी चला रहे हों और आपके पैरों में अचानक जहरीला सांप ( poisonous snake ) आकर लिपट जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही एक वाक्य आस्ट्रेलिया से सामने आया है।

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया ( Australia ) में एक शख्स उस वक्त हैरान रह गया जब कार चलाते समय उसके पैरों में अचानक से जहारीला सांप ( Snake wrapped in driver's feet ) लिपटने लगा। जिस वक्त ये वाक्या हुआ उस दौरान वह 123 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से अपनी गाड़ी चला रहा था। जब अचानक से उसे ये महसूस हुआ कि उसे पैरों में सांप लिपट रहा है तो उन्होंने घबराने के बजाए बहादुरी और होसला दिखाते हुए पास में रखे चाकू की मदद से सांप ( Attack on Snake by Knife ) पर हमला किया और फिर कार से बाहर निकल गया।

अचानक हुए इस घटना से बिना घबराए कार चालक ने पास रखे चाकू की मदद से सांप पर हमला किया और कार से बाहर निकल गया। इसके बाद वह शख्स अस्पताल जा रहा था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस वहां पहुंच गई। सोशल मीडिया ( Social Media ) पर यह वीडियो काफी वायरल ( Viral Video ) हो रहा है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में हर साल सांपों के काटने से हजारों लोगों की मौत हो जाती है।

डाउसन हाईवे पर हुई यह घटना

ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना क्वींसलैंड राज्य में डाउसन हाईवे ( Dawson Highway in Queensland State ) पर सोमवार को हुई। पीड़ित शख्स की पहचान 27 साल के जिमी के तौर पर हुई है। जिमी ने पुलिस के बताया है कि वह ड्राइव कर रहा था। उसकी कार 100 किलोमीटर प्रतिघंटे से अधिक रफ्तार पर थी। उसी दौरान उसे अपने पैरों के पास कुछ चलने का आभास हुआ। चूंकि कार की स्पीड़ अधिक थी, तो उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन धीरे-धीरे कुछ देर में सांप ने पैरों के चारों ओर शिकंजा कसना शुरू किया तो.. और जब उन्होंने नीचे देखा तो खतरनाक सांप दिखाई दिया।

जिमी ने आगे कहा कि वह जितना अधिक पैरों को हिलाया सांप उतनी ही मजबूती के साथ उसके पैर को जकड़ता गया। सांप ( Snake in Car ) का सिर उसके सीट के पास था और पूंछ का हिस्सा उसके पैरों से लिपटा हुआ था। उन्होंने तुरंत बिना देर किए पास रखे चाकू से सांप पर वार किया और खुद को जैसे-तैसे छुड़ाकर कार से बाहर निकला।

जब ये सब वाक्या हो रहा था तो हाइवे पर तैनात एक पुलिस अधिकारी ने कार की अजीबोगरीब हरकत देख समझ गया कि कुछ गड़बड़ है और उस कार का पीछा किया। जब पुलिसकर्मी जिमी के पास पहुंचा तो उसने सांप वाली बात बताई। जिमी को लग रहा था कि सांप ने उसे काट लिया है। इससे वह काफी डरा हुआ था। हालांकि जिमी अस्पताल जाता उससे पहले पुलिस ने पैरामेडिकल टीम ( paramedical team ) को बुला लिया और फिर उसे अस्पताल पहुंचाया। जांच में पता चला कि सांप ने जिमी को नहीं काटा था।