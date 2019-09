ऑस्ट्रेलिया: जम्मू-कश्मीर से 370 हटने के समर्थन में मेलबर्न में लोगों ने निकाली रैली

मेलबर्न। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद जहां पाकिस्तान की ओर से लगातार विरोध जताया जा रहा है, वहीं बाकी दुनिया के लोग इस पर खुशी मना रहे हैं।

इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया में भी भारतीय मूल के लोगों ने 370 हटने का जश्न मनाया। मेलबर्न में भारतीय मूल के लोगों ने अनुच्छेद 370 हटने के समर्थन में एक रैली का आयोजन किया।

भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों ने अनुच्छेद 370 को हटाने के भारत सरकार के फैसले का स्वागत किया और कश्मीरी पंडितों के नेतृत्व में उन्होंने विक्टोरियन राज्य संसद से फेडरेशन स्क्वायर तक एक रैली का आयोजन किया।

बता दें कि आस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में भारी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए थे, तब भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया था।

Melbourne, Australia: Australian citizens of Indian-origin gather to show support to revocation of Article 370. It was followed by a rally led by Kashmiri Pandits from Victorian state parliament to Federation Square pic.twitter.com/nHceQb2Y9U