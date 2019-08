ब्रिटेन के पीएम से बलोच कार्यकर्ताओं ने की अपील, पाक सेना के अत्याचारों पर रोक लगाएं

लंदन। बलोच के राजनीतिक कार्यकर्ता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के 10 डाउनिंग स्टट्रीट स्थित आवास पर एकत्र हो गए। शुक्रवार को सभी ने उनसे पाकिस्तान के हिरासत केंद्रों में बंद हजारों बलोच कार्यकर्ताओं की रिहाई की मांग की। इसके साथ उन्हें इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने के लिए कहा। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन यूनाइटेड किंगडम के बलोच नेशनल मूवमेंट (बीएनएम) ने किया था।

London: Balochistan activists gathered outside British Prime Minister's House at 10 Downing Street yesterday to seek his immediate intervention for release of thousands of Baloch political activists languishing in detention centres in Pakistan. pic.twitter.com/SUzfWgj5Ua