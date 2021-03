Bangladesh : जेशोरेश्वरी देवी मंदिर पहुंचे पीएम मोदी, काली माता की पूजा-अर्चना की

नई दिल्ली। बांग्लादेश की दो दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को जशोरेश्वरी देवी मंदिर पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने काली और दुर्गा माता की पूजा—अर्चना की। इस दौरान उन्होंने सभी की बेहतरी के लिए मंगलकामना भी की। पीएम मोदी आज शेख मुजीब उर रहमान के स्मारक पर भी जाएंगे और मतुआ समुदाय के पवित्र स्थल गुरु हरिश्चंद्र ठाकुर का भी दर्शन करेंगे।

