सोशल मीडिया पर ट्रंप के एक्शन से पहले बयानबाजी शुरू, ट्विटर के CEO डोर्सी ने कहा- फैक्ट चेक हम पर छोड़ दें

वाशिंगटन। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( US President Donald Trump ) के ट्वीट पर ट्विटर की ओर से दी गई प्रतिक्रिया के बाद अब मामला बढ़ता ही जा रहा है। ट्विटर के फैक्ट चेक वाले कदम से नाराज ट्रंप ने सोशल मीडिया ( Social Media ) प्लेटफॉर्म पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी, जिसके बाद दोनों ओर से बयानबाजी शुरू हो गई है।

ट्रंप के बयान पर ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ( Twitter CEO Jack Dorsey ) ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि अमरीकी राष्ट्रपति के दो ट्वीट्स हमारे लिए ‘arbiter of truth’ नहीं है।

ट्विटर के साथ तनातनी के बीच सोशल मीडिया कंपनियों के बारे में कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे ट्रंप

हमारा इरादा परस्पर विरोधी बयानों के बिंदुओं को जोड़ना और फिर सही जानकारी बताना है, ताकि लोग खुद इसका न्याय कर सके। हमसे अधिक पारदर्शिता महत्वपूर्ण है, इसलिए लोग खुद यह समझ जाएंगे कि हमने फैक्ट चेकिंग क्यों की है।

This does not make us an “arbiter of truth.” Our intention is to connect the dots of conflicting statements and show the information in dispute so people can judge for themselves. More transparency from us is critical so folks can clearly see the why behind our actions.