Pakistan में UAE के खिलाफ फूटा गुस्सा, ट्विटर यूजर्स ने #BoycottUAE अभियान चलाया

इस्‍लामाबाद। पाकिस्तान (Pakistan) की आवाम में तुर्की (Turkey) के प्रति खास लगाव देखने को मिल रहा है। यहां के ट्विटर यूजर्स ने तुर्की का विरोध करने वाले यूनाइटेट अरब एमिरेट्स (UAE) को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्‍तान में #BoycottUAE टॉप पर ट्रेंड कर रहा है। इस ट्रेंड का कारण बेहद खास है।

पाकिस्तानी UAE से इसलिए खफा हैं क्योकि उसने तुर्की की लीबिया (Libya) में कार्रवाई की निंदा की है। दरसअल तुर्की और UAE के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हैं। UAE से पाकिस्तान इसलिए भी नाराज है क्योंकि उसने पीएम नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था। कई यूजर्स इसे लेकर बायकॉट अभियान चला रहे हैं।

#BoycottUAE How can we support UAE when we take a look at below picture. pic.twitter.com/laV6ZKgxMZ

United Arab Emirates is now the enemy of Turkey. I ask all our Muslim friends to impose sanctions on the UAE. #BoycottUAE

ये सब शुरू हुआ एक यूजर की अपील पर। उसने 19 मई को रात 9 बजे के लगभग ट्वीट किया, "UAE अब तुर्की का दुश्‍मन है। मैं अपने सभी मुस्लिम दोस्‍तों से UAE पर प्रतिबंध लगाने की अपील करता हूं।" इसके बाद से #BoycottUAE हैशटैग ट्रेंड करने लगा। अगले ट्वीट में उसने कहा कि 'UAE कश्‍मीर संकट पर चुप रह गया और भारत का साथ देता है।' इसके बाद से इस हैशटैग के साथ यूजर्स ने तेजी से ट्वीट करना शुरू कर दिया।

UAE पर पर कितना निर्भर पाकिस्तान

पाकिस्तान की UAE पर निभर्रता कम नहीं है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को चीन, अमरीका के साथ UAE भी आर्थिक मदद देता है। UAE में 15 लाख पाकिस्तानी रहते हैं। यानि भारत के बाद UAE में सबसे अधिक पाकिस्तानी रहते हैं। बीते साल UAE ने पाकिस्तान को तीन बिलियन डॉलर की मदद की थी। वहीं 3.2 बिलियन डॉलर आगे देने पर सहमत हुआ। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भी UAE ने आर्थिक और मेडिकल सहायता पाकिस्तान को उपलब्ध कराई है।

Welldone my dear Pakistani brothers & sisters for trending #BoycottUAE but kindly note we own them $30 bn.



If we 200 million Pakistanis sell 1 kidney, 1 eye in Int market we can get $33 bn. Let us return their money & with extra $3 bn we can have free biryani for next 3 yrs.