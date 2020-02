ब्रेक्सिट: आधिकारिक तौर पर EU से अलग हुआ ब्रिटेन, जश्न मनाने संसद के बाहर जुटे हजारों लोग

लंदन। एक लंबे समय की जद्दोजहद के बाद आखिरकार ब्रिटेन ( Britain ) यूरोपियन यूनियन ( European Union ) से अलग हो गया। शुक्रवार रात 11 बजे (भारतीय समयानुसार शनिवार सुबह साढ़े चार बजे) आधिकारिक तौर पर रूप से यूरोपीय यूनियन (ईयू) से अलग हुआ।

इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए ब्रिटेन की संसद के बाहर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए जश्न मनाया। इस दौरान लोगों ने देश का झंडा यूनियन जैक लिए देशभक्ति गीत गाकर अपनी खुशी का इजहार किया।

ब्रेग्जिट: 47 साल बाद ईयू से अलग हुआ ब्रिटेन, पीएम बोरिस बोले- नए युग की शुरुआत

इसके अलावा यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने से पहले रात आठ बजे लंदन से आखिरी ट्रेन यूरोस्टार रवाना हुई। इस ट्रेन में सवार लोगों ने ब्रेक्सिट पर अफसोस जाहिर किया। बता दें कि ब्रिटेन 1973 में यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ा था और अब 47 साल बाद इससे अलग होने वाला पहला देश है।

5 हजार से अधिक लोग संसद के बाहर मनाया जश्न

बताया जा रहा है कि जश्न मनाने के लिए पार्लियामेंट स्क्वायर पर रात 11 बजे से पहले ही पांच हजार से अधिक लोग ब्रेक्सिट के समर्थन में जुटे। पार्लियामेंट स्क्वायर पर काउंटडाउन के लिए एक बड़ी घड़ी लगाई गई थी। जैसे ही इस खड़ी में काउंटडाउन शुरू हुआ लोगों ने जमकर आतिशबाजी करनी शुरू कर दी और उल्लास से नाचने लगे।

इस ऐतिहासिक पल को हजारों लोगों ने अपने मोबाइल में कैद भी किया। अपनी खुशी का इजहार करते हुए ब्रेक्सिट समर्थक नेता निगल फराज ने कहा, 'हम आज रात जश्न मना रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन के आधुनिक इतिहास में यह सबसे अहम क्षण है।'

गौरतलब है कि ब्रिटेन 47 साल बाद यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ। इससे पहले इसके लिए 2016 में जनमत संग्रह कराया गया था जिसमें ब्रेक्सिट के समर्थन में 52 फीसदी लोगों ने मतदान किया था।

इसके बाद 12 दिसंबर 2019 को हुए आम चुनाव को भी ब्रेक्सिट के लिए एक जनमत संग्रह माना गया, जिसमें बोरिस जॉनसन ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी।

ब्रेक्सिट: EU में मतदान के बाद सांसदों ने भावुक होकर ब्रिटेन को दी विदाई, एक हफ्ते में पूरी होगी प्रक्रिया

इसके बाद उन्होंने साफ कर दिया था कि किसी भी कीमत पर 31 जनवरी को ब्रेक्सिट पूरा होगा और ब्रिटेन यूरोपिय यूनियन से अलग हो जाएगा। आधिकारिक घोषणा से पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा था कि यह नए युग की शुरुआत है।

