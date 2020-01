ब्रेक्सिट: EU में मतदान के बाद सांसदों ने भावुक होकर ब्रिटेन को दी विदाई, एक हफ्ते में पूरी होगी प्रक्रिया

लंदन। ब्रेक्सिट ( Brexit ) को लेकर आखिरकार अंतिम पड़ाव आ गया और यूरोपियन यूनियन ( European Union ) में मतदान के साथ ही ब्रिटेन का EU से अलग होने का रास्ता भी साफ हो गया। कल यानी शुक्रवार 31 जनवरी को ब्रिटेन ( Britain ) के यूरोपियन संघ से निकलने की आखिरी तारीख है।

बुधवार को यूरोपियन यूनियन ने एक लंबी बहस और चर्चा के बाद इसपर मतदान कराया, जिसमें ब्रेक्सिट सौदे ( Brexit Deal ) को मंजूरी दे दी गई। मतदान के दौरान EU की संसद में कई सांसद भावुक नजर आए तो कई के आंखों में आंसू थे। पूरे सदन का माहौल गमगीन था।

ब्रेक्सिट पर EU और ब्रिटेन में बनी सहमति, पीएम बोरिस जॉनसन ने किया ऐलान

सदन को संबोधित करते हुए कई सांसदों ने रोते हुए ब्रिटेन को विदाई दी और कहा कि वे एक दिन फिर से हमारी टीम में वापस आएंगे। बता दें कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ( UK PM Boris Johnson ) काफी लंबे समय से ब्रेक्सिट सौदे को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे।

After 25 years of fighting for independence, this is my final contribution in the European Parliament.



We were told to leave with our British flags, and that's exactly what we did. pic.twitter.com/cBfycWfsN7