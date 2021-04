ब्रिटेन: ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन से 7 लोगों की मौत, 23 लोग गंभीर रूप से बीमार

लंदन। पूरी दुनिया कोरोना महामारी के प्रकोप से जूझ रही है और अब एक बार फिर से तेजी के साथ बढ़ते कोरोना के नए मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। हालांकि, पूरी दुनिया में तेजी के साथ कोरोना टीकाकरण भी किया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से वैक्सीन लेने के बाद फिर से कोरोना संक्रमित होने या फिर मरने की खबरें लगातार आ रही है।

अब इसी कड़ी में ब्रिटेन से एक बड़ी खबर सामने आई है। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन लेने के बाद सात लोगों की मौत हो गई है, जबकि 23 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं। इन सभी मरीजों ने ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया था।

बताया जा रहा है कि 30 लोगों ने ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का टीका लगवाया था, जिसके बाद सभी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। ब्रिटेन के एक मेडिकल अधिकारी ने बताया है कि वैक्सीन लेने के बाद सभी के सिर में ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत आने लगी। इसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से 7 लोगों की मौत हो गई।

