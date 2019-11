लंदन ब्रिज: संदिग्ध शख्स ने लोगों पर चाकू से किया हमला, पुलिस ने हमलावर को मारी गोली

लंदन। ब्रिटेन के लंदन ब्रिज में शुक्रवार को एक शख्स ने चाकू से कई लोगों पर हमला कर दिया। इस हमले में कई लोग घायल हो गए। इसके बाद कार्रवाई करते हुए संशस्त्र पुलिस ने लंदन ब्रिज पर हमलावर को गोली मार दी। पुलिस को शक है कि हमलावर का संबंध आतंकवाद से है।

प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि उन्होंने देखा कई लोग हमलावर से बचने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए शख्स को गोली मार दी।

स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि वे लंदन ब्रिज पर हुई घटना से निपटने के शुरुआती चरण में हैं, और पुष्टि की है कि उन्होंने एक आदमी को गोली मार दी है।

स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा शुक्रवार दोपहर पुलिस को तब बुलाया गया जब 1.58 बजे लंदन ब्रिज के पास परिसर में हमलावर ने चाकू से लोगों पर हमला कर दिया। इसके बाद फौरन ही आपातकालीन सेवाओं को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए।

Police were called at 1:58pm to a stabbing at premises near to London Bridge .



Emergency services attended, including officers from the Met and @CityPolice.



A man has been detained by police. We believe a number of people have been injured. Further info to follow. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 29, 2019

At this stage, the circumstances relating to the incident at #LondonBridge remain unclear. However, as a precaution, we are currently responding to this incident as though it is terror-related.



One man has been shot by police. We will provide further information when possible. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) November 29, 2019

पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार

इस हमला को लेकर पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कहा कि इस हमले में कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने कहा है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जिस व्यक्ति को गाली मारी गई और जिसे हिरासत में लिया गया वह एक ही शख्स है।

इस घनटा के बाद पुलिस ने फौरन लंदन ब्रिज स्टेशन और आसपास के इलाकों को भी खाली करा लिया, जिसमें कई कार्यालय और रेस्तरां भी शामिल हैं।

इस घटना को लेकर ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि इस घटना पर उसकी पूरी नजर है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मुझे लंदन ब्रिज की घटना पर लगातार जानकारी दी जा रही है, पुलिस और सभी आपातकालीन सेवाओं को तत्काल मुहैया कराए जाने पर उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं।'

वहीं विपक्ष के नेता जेर्मी कोर्बेन ने लंदन ब्रिज हमले को लेकर दुख जताया है। उन्होंने भी पुलिस की कार्रवाई और त्वरित आपातकालीन सेवा शुरू करने की प्रशंसा की है।

बता दें कि इससे पहले लंदन ब्रिज पर जून 2017 में ISIS आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी।

"I’m being kept updated on the incident at London Bridge and want to thank the police and all emergency services for their immediate response." — Prime Minister Boris Johnson — UK Prime Minister (@10DowningStreet) November 29, 2019

Shocking reports from London Bridge. My thoughts are with those caught up in the incident. Thank you to the police and emergency services who are responding. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) November 29, 2019

