ब्रिटेन: पीएम बोरिस जॉनसन ने बुर्का पहनने वाली महिलाओं की तुलना लेटर बॉक्स से की, मचा बवाल

लंदन। अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। ब्रेक्सिट को लेकर ब्रिटिश संसद में चर्चा के दौरान जॉनसन को की काफी आलोचना की गई। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर भी लोग उनके बयान की आलोचना कर रहे हैं।

दरअसल, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बुर्का पहनने को लेकर एक बयान दिया था। जॉनसन ने अपने बयान में कहा था कि बुर्का पहनने वाली महिलाएं किसी बैंक लुटेरे या फिर लेटर बॉक्स की तरह लगती हैं।

इसी बयान को लेकर सदन में चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के नेताओं ने जमकर आलोचना की और माफी मांगने की मांग की। हालांकि विपक्षी दलों की आलोचना का जवाब देते हुए बोरिस जॉनसन ने कहा कि वह एक नए और मॉर्डन ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करते हैं।

Proud and emotional to witness @TanDhesi hold Boris Johnson to account for his Islamophobic attack on Muslim women. The House was full of applause. We will not accept Johnson's hard-right politics of hate.pic.twitter.com/Lh6rzviHJ4