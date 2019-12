ब्रिटेन के पीएम ने पत्रकार का फोन छीनकर जेब में रखा, जमकर हो रही आलोचना

लंदन। पत्रकार के सवालों का जवाब देने के दौरान ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन की इस हरकत ने उन्हें विवादों में डाल दिया है। इस साक्षात्कार के दौरान उन्होंने पत्रकार का फोन छीनकर अपनी जेब में रख लिया। इस घटना की जमकर आलोचना हो रही है।

दरअसल, यूनाइटेड किंगडम में 12 दिसंबर को होने वाले आम चुनावों से पहले एक प़त्रकार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं (एनएचएस) प्रणाली के बारे में बता रहे थे। तभी उन्हें ब्रिटेन के अस्पतालों की बदहाली की एक तस्वीर पत्रकार ने दिखाई। इसमें लड़का अस्पताल की फर्श पर लेटने को मजबूर दिखाई दे रहा है। इसका जवाब देने के बजाय जॉनसन ने फोन को छीनकर अपनी जेब में रख लिया।

Tried to show @BorisJohnson the picture of Jack Williment-Barr. The 4-year-old with suspected pneumonia forced to lie on a pile of coats on the floor of a Leeds hospital.



The PM grabbed my phone and put it in his pocket: @itvcalendar | #GE19 pic.twitter.com/hv9mk4xrNJ