बजट से पहले चाय बनाते दिखे ब्रिटेन के नए वित्तमंत्री ऋषि सुनक,सोशल मीडिया पर छाई तस्वीर

लंदन। ब्रिटेन में पीएम बोरिस जॉनसन ( PM Boris Johnson ) की अगुवाई में नई सरकार का गठन होने के बाद अब बजट पेश होने वाला है और उससे पहले भारतीय मूल के नव निर्वाचित वित्तमंत्री ऋषि सुनक ( Newly elected Finance Minister of Indian origin Rishi Sunak ) एक बार फिर से चर्चा में हैं।

दरअसल, ब्रिटेन के नए वित्तमंत्री और इंफोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ( Infosys co-founder Narayana Murthy ) के दामाद ऋषि सुनक की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर छा गई है। सोश मीडिया पर जो तस्वीर छाई है उसमें वे चाय बनाते नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि वे ये चाय खुद के लिए ब्लकि स्टाफ के लिए बना रहे हैं।

सोशल मीडिया पर ऋषि सुनक की चाय बनाने वाली तस्वीर को लेकर मिले-जुले रिऐक्शन आ रहे हैं। कोई इसे बजट से जोड़कर देख रहा है तो कोई इसे चाय कंपनी का विज्ञापन बता रहा है।

Quick Budget prep break making tea for the team. Nothing like a good Yorkshire brew. pic.twitter.com/zhoQM9Ksho