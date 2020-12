ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन गणतंत्र दिवस पर होंगे मुख्य अतिथि! प्रधानमंत्री मोदी ने दिया न्योता

लंदन। कोरोना संकट के बीच इस बार गणतंत्र दिवस ( Republic Day 2021 ) का परेड होगा या नहीं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होगा इसको लेकर चर्चाएं जोरों पर है। बताया जा रहा है कि गणतंत्र दिवस 2021 के मुख्य अतिथि ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ( British PM Boris Johnson ) होंगे।

सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि भारत ने बोरिस जॉनसन को न्योता भेजा है और गणतंत्र दिवस के मौके पर नई दिल्ली आने का आग्रह किया है। बताया जा रहा है कि बोरिस जॉनसन भी भारत आने को लेकर काफी उत्सुक हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

ब्रिटिश पीएम बोरिस ने दूसरी पत्नी को दिया तलाक, पद पर रहते हुए ऐसा करने वाले ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री बने

गणतंत्र दिवस के मौके पर पीएम बोरिस जॉनसन के भारत आने के संबंध में नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी एएनआइ से बात करते हुए कहा है कि अभी इसको लेकर किसी तरह की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि बोरिस जॉनसन जल्द से जल्द भारत आने को लेकर उत्सुक हैं।

We can’t confirm one way or other, PM Boris Johnson keen to visit India as soon as possible: British High Commission Spokesperson to ANI on reports of India’s invitation to UK PM for Republic Day