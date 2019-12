बुर्किना फासो: आतंकी हमला में सबसे बड़ा आतंकी हमला, 35 नागरिकों की मौत

बुर्किना फासो। पश्चिम अफ्रीकी देश बुर्किना फासो (Burkina Faso) में एक भयंकर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में 35 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि सुरक्षाबलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ (encounter) हो गई। इस दौरान 35 नागरिकों के साथ-साथ 80 आतंकी भी ढेर किए गए। इस मुठभेड़ की जानकारी देश के राष्ट्रपति रोच मार्क काबोर ने दी।

As many as 35 civilians were killed after terrorists attacked a town in northern Burkina Faso on Tuesday, country's President Roch Marc Kabore said, adding that the ensuing clashes with security forces left 80 terrorists dead



