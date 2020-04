कनाडा: 30 सालों में सबसे भयानक गोलीबारी, संदिग्ध समेत 13 लोगों की मौत

ओटावा। आमतौर पर शांत रहने वाले कनाडा के नोवा स्कोटिया में रविवार को हुई गोलीबारी में 13 लोगों की मौत हो गई। यह देश में बीते 30 सालों में हुई सबसे भयानक घटना बताई जा रही है। करीब 12 घंटे चली इस गोलीबारी की घटना में एक पुलिस अफसर की मौत होने की खबर है। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में गोलीबारी करने वाले संदिग्ध की भी मौत हो गई।

पुलिस ने बताया कि पोर्टापिक्यू में एक घर के अंदर और बाहर कई शव मिले हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन को न तोड़ने की सलाह दी है। उन्होंने लोगों से अपने दरवाजों को बंद करने और बेसमेंट में रहने की बात की।

Our hearts go out to everyone affected by the shooting in Nova Scotia. To the Portapique community, we’re keeping all of you in our thoughts. And on behalf of all Canadians, I want you to know that we’re here for you - and we’ll be here for you in the days and weeks ahead.