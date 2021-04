कनाडा: वीडियो कॉन्फ्रेंस में निर्वस्त्र दिखे कनाडा के सांसद, बाद में दी ये सफाई

ओटावा। कनाडा में संसद की बैठक के दौरान एक शर्मनाक घटना सामने आई। यह घटना इंटरनेट पर वायरल हो चुकी है। दरअसल, देश की संसद के एक सदस्य विलियम अमोस हाउस ऑफ कॉमन्स की डिजिटल माध्यम से चल रही बैठक में नग्न अवस्था में दिखाई दिए।

2015 से क्यूबेक सूबे के पोंटिएक जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले विलियम अमोस बुधवार को अपने साथी सांसदों की स्क्रीन पर पूरी तरह निर्वस्त्र दिखे। गौरतलब है कि वैश्विक महामारी की वजह से कई कनाडाई सांसद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संसदीय सत्रों में हिस्सा ले रहे हैं।

Anyone recognize this MP wandering around in the buff in their office while taking part in the hybrid Parliament? Obviously, given the flag, they are from Quebec. Wonder what kind of mobile phone he uses? #cdnpoli pic.twitter.com/HWOeR9ZJBV