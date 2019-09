अफगानिस्तान की राजधानी में भयंकर बम ब्लास्ट, तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी

काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से एक बड़े बम धमाके की खबर आ रही है। वहां के साश दरक क्षेत्र में यह ब्लास्ट हुआ। स्थानीय समयानुसार यह धमाका सुबह 10:10 बजे हुआ। देश की आतंरिक मंत्रालय के मंत्री नुसरत रहीमी के प्रवक्ता ने इस घटना की पुष्टि की।

जानकारी में बताया गया कि यह धमाका स्थानीय समयानुसार सुबह 10:10 बजे के करीब हुआ, जिसमें कम से कम 12 वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यह एक तरह का कार बम धमाका था। आपको बता दें कि हमले वाली जगह के आसपास कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कार्यालय हैं।

