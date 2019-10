चंद्रयान-2: अभी खत्म नहीं हुई उम्मीद, इस दिन विक्रम लैंडर को लेकर आने वाली है खुशखबरी

नई दिल्ली। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन (इसरो) के महात्वाकांक्षी चंद्रयान-2 अभियान को लेकर हर व्यक्ति के दिमाग में कौतूहल बना हुआ है। कई प्रयासों के बावजूद बीते 7 सितंबर को इतिहास बनाने से कुछ मिनट पहले गायब हुए विक्रम लैंडर से ना तो संपर्क हो सका है और ना ही इसकी तस्वीरें आ सकी हैं। हालांकि अब फिर से एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है, वो यह कि नासा का चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला ऑर्बिटर जल्द ही विक्रम की तस्वीर क्लिक करेगा।

दरअसल, बीते 7 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में लैंडिंग करने से केवल 2.1 किलोमीटर पहले ही विक्रम लैंडर का इसरो से संपर्क टूट गया था और फिर इसकी खोजबीन शुरू कर दी गई। इसरो ने दूसरे ही दिन चंद्रमा की सतह पर इसकी लोकेशन खोज ली और घोषणा कर दी कि विक्रम लैंडर मिल गया है।

हालांकि विक्रम लैंडर की लोकेशन मिली थी, इससे संपर्क नहीं हो सका था। ना ही चंद्रयान का ऑर्बिटर इसकी तस्वीरें ले सका था। इसके बाद इसरो ने विक्रम लैंडर से संपर्क साधने के प्रयास शुरू कर दिए और तमाम तकनीकों का इस्तेमाल किया। इसरो को सफलता नहीं हासिल हो सकी।

इस बीच नासा का LRO (चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला टोही ऑर्बिटर) 17 सितंबर को उस स्थान के ऊपर से गुजरा, जहां पर विक्रम को लैंडिंग करनी थी और इसने तस्वीरें भी क्लिक कीं। लेकिन इसे सफलता नहीं मिली और इसकी वजह उस दौरान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद छाया और धुंधला माहौल था।

इसके बाद 21 सितंबर से चंद्रमा की रात शुरू हो गई और 14 दिन तक जारी रही। इस दौरान वहां पर अंधेरे के साथ ही तापमान शून्य से 200 डिग्री तक नीचे पहुंच जाता है। विक्रम लैंडर से संपर्क नहीं हो सका था और इस बात को तकरीबन पुख्ता कर दिया गया था कि इसने सॉफ्ट की जगह हार्ड लैंडिंग की थी।

इसकी वजह से विक्रम पर मौजूद राडार, कम्यूनिकेशन सिस्टम, बैटरी और सिस्टम में कोई खामी आने की आशंका जाहिर की गई और इसके फलस्वरूप ही संपर्क न हो पाने की बात कही गई।

#VikramLander has been located by the orbiter of #Chandrayaan2, but no communication with it yet.

All possible efforts are being made to establish communication with lander.#ISRO — ISRO (@isro) September 10, 2019

अक्टूबर की शुरुआत में चंद्रमा पर दिन शुरू हो गया और बीते 14 अक्टूबर को नासा के ऑर्बिटर ने इसकी तस्वीरें भी खींची। फिर भी असफलता ही हाथ लगी और ना तो नासा का ऑर्बिटर अपनी तस्वीरों में विक्रम लैंडर को खोज सका और ना ही इसरो दिन होने के बावजूद विक्रम से संपर्क स्थापित कर सका।

अब आगामी 10 नवंबर को एक बार फिर से नासा का LRO विक्रम की लैंडिंग साइट के ठीक ऊपर से गुजरेगा। इस संबंध में कुछ वक्त पहले नासा LRO प्रोजेक्ट के वैज्ञानिक नोआह पेट्रो ने कहा था कि आगामी 10 नवंबर को LRO एक बार फिर से ठीक उसी स्थान के ऊपर से गुजरेगा और उस दौरान भी वहां पर रोशनी के हालात बेहतर होंगे।

गौरतलब है कि इससे पहले अक्टूबर में पेट्रो ने कहा था, "इस सप्ताह सोमवार को वहां पर (लैंडिंग साइट) रोशनी की स्थिति काफी बेहतर थी, और उस क्षेत्र में बहुत कम छाया थी।"

#Chandrayaan2 Orbiter continues to perform scheduled science experiments to complete satisfaction. More details on https://t.co/Tr9Gx4RUHQ

Meanwhile, the National committee of academicians and ISRO experts is analysing the cause of communication loss with #VikramLander — ISRO (@isro) September 19, 2019

पेट्रो ने आगे कहा कि नासा काफी मेहनत से नई तस्वीरों को एनालाइज कर रहा है, ताकि विक्रम लैंडर को देखा जा सके। आने वाले कुछ दिनों में हमें इसके बारे में बेहतर पता चल सकेगा।

पेट्रो ने आगे कहा कि तस्वीरों के इस एनालिसिस में थोड़ा और वक्त इसलिए लगेगा क्योंकि यह तस्वीरें बहुत-बहुत बड़ी हैं और नासा को नहीं पता कि उसे किस निर्धारित स्थान पर देखना है।

हालांकि बाद में नासा ने कहा कि उसे इस बार भी नाकामयाबी हाथ लगी।